Actifry® Original 1 kg

Remettez le couvercle en place en l'enclenchant doucement mais fermement. Pour refermer le couvercle, ne le laissez pas tomber, mais utilisez l'onglet sur le devant du couvercle et appuyez légèrement dessus pour le remettre en place. Si vous souhaitez le laver dans le lave-vaisselle, placez votre couvercle dans la partie supérieure du lave-vaisselle et réglez la température à un niveau moins élevé - référez-vous au manuel de votre appareil.

Il est normal d'apercevoir un petit espace entre le couvercle et le corps. Le couvercle et le corps ne doivent pas être étanches.

Vous avez probablement salé vos aliments en cours de cuisson. Ne salez pas vos préparations avant la fin de la cuisson pour éviter de rayer la cuve.Pour les modèles utilisant le plateau, et pour préserver plus longtemps les qualités de celui-ci, n'utilisez aucun ustensile métallique.

• Laissez refroidir complètement avant le nettoyage.• Ouvrez le couvercle et soulevez le loquet pour le retirer.• Retirez la pale, la cuve de cuisson et le filtre amovible.• Toutes ces pièces passent au lave-vaisselle ou peuvent être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle.• Pour prolonger la durée de vie de la cuve ou du bac de cuisson, nous recommandons le lavage à la main. Pour le lavage au lave-vaisselle, il est préférable d'utiliser des détergents doux, comme les liquides ou les gels.• Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

La taille de la frite est importante pour le croustillant et le moelleux.Plus vos frites seront fines, plus elles seront croustillantes et à l'inverse, plus elles seront épaisses, plus elles seront moelleuses à l'intérieur.En fonction de vos goûts, vous pouvez adapter le temps de cuisson et faire varier les coupes de vos frites : Fines : 8 x 8 mm / Standard : 10 x 10 mm / Epaisses : 13 x 13 mm.

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :• Vous n'utilisez peut-être pas des pommes de terre spéciales frites comme recommandé.• Les pommes de terre n'ont pas été suffisamment lavées et séchées avant cuisson et contiennent encore trop d'amidon.• Les frites sont trop épaisses. Coupez-les plus fines.• Vous n'avez pas utilisé assez d'huile. Augmentez la quantité d'huile.• Le filtre est peut- être obstrué. Nettoyez-le. (modèles ActiFry uniquement)

Lavez les frites coupées, deux fois dans un bol d'eau avant la cuisson pour enlever tout excès d'amidon. Il est indispensable de les sécher avant la cuisson à l'aide d'un torchon propre ou avec du papier absorbant. Si vous faites cuire des frites surgelées vous n'avez pas besoin d'ajouter d'huile, car elles en contiennent déjà et pourraient se gorger de graisse. Si vous utilisez la fonction 2 en 1 (bol + plateau) après la cuisson sur le plateau, faites cuire les frites pendant encore 2 à 5 minutes après avoir retiré le plateau pour les rendre plus croustillantes.

Application

Comment mieux utiliser mon produit

Quelle est la quantité d'huile recommandée ?

Quelle est la meilleure façon de cuire les frites et éviter qu'elles ne soient gorgées d'huile ?

Quelle quantité d'huile dois-je ajouter aux frites surgelées ?

Les frites surgelées contiennent déjà de l'huile, il n'est donc pas nécessaire d'en ajouter.

Pourquoi mes frites surgelées sont gorgées de graisse ?

Si vous faites cuire des frites surgelées vous n'avez pas besoin d'ajouter d'huile, car elles en contiennent déjà.

Dois-je utiliser la pale pendant la cuisson ?

Pour les modèles de 1 kg, 1,2 kg et actifry Mini, vous devez utiliser la pale pendant la cuisson pour éviter que les aliments de tombent dans le bloc moteur.

Pourquoi les aliments restent-ils sur le bord de la cuve ?

Le plat est trop chargé. Respectez bien les quantités indiquées sur le tableau de cuisson de la notice.

Pour Actifry : 1 Kg de frites fraiches / 750 gr de frites surgelées.

Pour Actifry Familly : 1,5 Kg de frites fraiches / 1,2 kg de frites surgelées.

Pourquoi mes frites ne sont-elles pas croustillantes ?

Pourquoi la cuisson des préparations n'est-elle pas homogène ?

Il peut y avoir plusieurs raisons :

• Vous n'avez pas utilisé la pale. Mettez-la en place pour toute cuisson.

• Les frites ou les aliments ne sont pas coupés de façon régulière. Il faut bien couper les frites ou les aliments de la même taille pour que la cuisson soit parfaite.

• La pale ne tourne pas : vérifiez la bonne mise en place de la pale.

Comment couper les pommes de terre ?

Comment préparer les pommes de terre ?

Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de laver abondamment les pommes de terre entières, puis les pommes de terre coupées, jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Ainsi, vous retirez un maximum d'amidon ce qui évitera que les frites collent entre elles.

Séchez-les soigneusement à l'aide d'un torchon propre et sec très absorbant.

Les frites doivent être parfaitement sèches avant de les mettre à cuire.

Puis-je ouvrir le couvercle en cours de cuisson ?

Il n'y a aucun danger à ouvrir le couvercle en cours de cuisson, mais ce n'est pas recommandé, même si des ingrédients se déposent sur les bords de la cuve.

En effet cela fait baisser la température à l'intérieur de l'appareil et, dans le cas des recettes « Smart », cela peut perturber les paramètres de cuisson qui ont été étudiés pour vous garantir un résultat optimal.

Faut-il absolument respecter les quantités maximum indiquées ?

Ne dépassez pas les quantités maximum ni les durées d'opération indiquées dans le tableau des recettes, sinon vous n'obtiendrez pas le résultat attendu et vous risquez d'endommager votre appareil.

Quelle est l'huile la mieux adaptée ?

Vous pouvez varier les plaisirs et utiliser des huiles différentes !

Huiles standard : olive, colza*, pépins de raisin, maïs, arachide, tournesol, soja*

Huiles aromatisées aux herbes aromatiques, piment, ail, citron…

Huiles spéciales : noisette*, sésame*, carthame*, amande*, avocat*, argan*,…

Nous vous déconseillons l'huile de noix qui donne un goût de rance après cuisson.

(* huile de cuisson selon fabricant)

Maintenance et nettoyage

Comment nettoyer mon Actifry ?

Quel produit de nettoyage utiliser ?

Nous vous déconseillons l'usage de produits détergeant autres que le liquide vaisselle.

Support technique

Le couvercle chauffe pendant l'utilisation, est-ce normal ?

Oui, c'est parfaitement normal.

Pourquoi les aliments brûlent-ils lorsqu'ils sont cuits sur le plateau de cuisson de l'Actifry 2 en 1 ?

Si les aliments sont trop épais, ils peuvent brûler sur le dessus. Il convient alors de réduire l'épaisseur de l'aliment. Certains aliments ne sont pas adaptés à la cuisson sur le plateau de cuisson, tels que le poisson pané ou les aliments panés, car ils se dessèchent et brûlent pendant la cuisson à l'air chaud.

Pourquoi il y a du liquide de cuisson dans la base de l'appareil ?

Vérifiez que la pale est bien positionnée. Nous vous rappelons que cet appareil n'est pas adapté à la préparation de recettes liquides (soupes...).

Si malgré tout, le problème persiste, apportez l'appareil à un Centre de Services Agréé.

Ma friteuse fait un bruit anormal.

Si vous soupçonnez une anomalie dans le fonctionnement du moteur de l'appareil, apportez-le à un Centre de Services Agréé pour vérification.

Pourquoi les frites se sont cassées lors de la cuisson ?

Vous avez probablement utilisé des pommes de terre nouvelles. Avec des pommes de terre nouvelles, réduisez la quantité à 750 g et adaptez le temps de cuisson.

Pourquoi l'écran LCD indique t'il « Er… » ?

C'est une anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Débranchez, attendez 10 secondes, rebranchez. Appuyez sur le bouton ON/OFF.

Si l'écran LCD indique toujours le même message, apportez l'appareil à un Centre de Services Agréé pour le faire vérifier.

Pourquoi mon ActiFry ne fonctionne plus ?

Il peut y avoir plusieurs explications :

• L'appareil n'est pas bien branché.

• Vous n'avez pas encore ou mal appuyé sur le bouton Marche/Arrêt. Ré-essayez en appuyant fermement.

• Vous avez bien appuyé sur le bouton Marche/Arrêt mais l'appareil ne fonctionne toujours pas. Vérifiez si le couvercle est bien fermé.

• Les moteurs tournent mais l'appareil ne chauffe pas. Apportez l'appareil à un Centre de Services Agréé pour le faire vérifier.

• La pale ne tourne pas. Vérifiez si la pale est bien en place sinon apportez l'appareil à un Centre de Services Agréé pour le faire vérifier.

Pourquoi la cuve est-elle rayée ?

Pourquoi la pale ne tient pas ? (modèles 1kg)

Elle n'est peut-être pas verrouillée. Reclipsez-la correctement : mettez la manette de verrouillage en position haute, positionnez la pale au centre du plat puis poussez la manette.

Je sens des odeurs à la première mise en route de l'appareil.

Il peut y avoir plusieurs raisons :

• Durant la première utilisation, il peut se produire un dégagement d'odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation de l'appareil disparaîtra rapidement.

• Enlevez tous les autocollants et éléments de l'emballage. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau.

• Pour une bonne mise en route de l'appareil, nous vous conseillons de faire une première cuisson d'au moins 20mn avec ½ litre d'eau. Dès la seconde cuisson, votre ActiFry vous donnera entière satisfaction.

• Ne laissez jamais la cuillère doseuse dans l'appareil durant le fonctionnement.

• Ne réalisez jamais de cuisson sans pale. Suivant les modèles, n'oubliez pas de retirer les manchons de protection situés sous le couvercle.

Que faire en cas de dysfonctionnement de l'appareil ?

Après avoir respecté les consignes du manuel d'utilisation pour la mise en marche de l'appareil, assurez-vous du bon fonctionnement de votre prise de courant avec un autre appareil. S'il ne fonctionne toujours pas, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même et emmenez-le chez un réparateur agréé.

Que faire si le câble d'alimentation de mon appareil est endommagé ?

N'utilisez pas votre appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-le obligatoirement remplacer par un réparateur agréé.

Questions diverses

Quelle est la température de cuisson ?

La température de cuisson est d'environ 180°C (160°C au cœur de l'aliment) en fin de cuisson.

Pourquoi mes poissons s'émiettent dans l'Actifry ?

En raison de la rotation de la pale, nous vous déconseillons la cuisson du poisson dans l'Actifry, car il peut facilement s'émietter pendant la cuisson. Pour éviter ce problème, nous vous conseillons d'utiliser le plateau de cuisson (Actifry 2en1).

Est-il normal qu'un espace soit visible entre le couvercle et le corps de l'Actifry ?

Comment éviter de fissurer et de casser le couvercle ?

Peut-on faire cuire autre chose que des frites ?

Oui, c'est un véritable appareil de cuisson polyvalent, qui permet de cuire une grande diversité d'aliments.

Votre appareil convient pour de nombreuses recettes, de l'entrée au dessert.

Vous pourrez ainsi réaliser aussi bien des frites croustillantes que des morceaux de poulet fondants ou bien un gâteau aux fruits…

Le plateau de l'Actifry 2 en 1 est-il compatible avec les précédents modèles ?

Les précédentes conceptions d'Actifry et Actifry Family ne permettent pas d'ajouter le plateau de l'Actifry 2 en 1.

Comment conserver mes pommes de terre ?

Conservez les pommes de terre dans une bonne cave ou un placard frais (entre 6 et 8°C), à l'abri de la lumière.

Où déposer mon appareil lorsqu'il arrive en fin de vie ?

Déposez votre appareil dans un centre de tri sélectif ou un centre d'élimination des déchets.

Je viens d'ouvrir mon nouvel appareil et je pense qu'il manque une pièce. Que dois-je faire ?

Si vous pensez qu'une pièce est manquante, contactez le centre des services consommateurs et nous vous aiderons à trouver une solution appropriée.

Où puis-je acheter des accessoires, des consommables ou des pièces de rechange pour mon appareil ?

Trouvez les accessoires, consommables et pièces de rechange pour votre produit en vous rendant dans la boutique accessoires du site.

Quelles sont les conditions de garantie de mon produit ?

Toutes les informations sont détaillées dans la rubrique Garantie de ce site.